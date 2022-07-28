Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він також зазначив, що перед окупантами постала дилема: накопичувати військо на Донбасі, або ж зосередитись на обороні Херсонської області, а саме – правобережної частини.

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На мою думку, вони обрали втримання Херсонщини, тому й зараз активно перекидають туди зброю і техніку,

– каже Попович.

Прогноз від оглядача – якими будуть подальші дії загарбників

Вочевидь, росіяни все ж зосередились на запобіганні контрнаступу ЗСУ, відтак вже чимало зафіксованих фактів про перекидання ворожої техніки на херсонський плацдарм.

На мою думку, зараз, основні сили ворога будуть зосереджені на тому, аби зберегти правобережну частину Херсонської області,

– додає військовий оглядач.

"Окупантам важливо втримати Херсонську область саме через те, що її втрата може потягти за собою дуже серйозні політичні наслідки у москві", – зазначає Попович.

За його словами, у разі розгрому на Херсонщині, російська еліта почне запитувати, навіщо взагалі це все було.

"росіяни поклали в Україні силу-силенну своєї живої сили, а втрата Херсону, означатиме й втрату Нової Каховки – головного водного хабу, з якого регулюється подача води у Крим", – переконаний Денис Попович.

Детальніше про можливі майбутні дії окупантів: дивіться відео