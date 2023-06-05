Для достижения максимальной эффективности в ликвидации противника ВСУ будут прибегать к привлечению всех тактик. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж.

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Предпосылки к контрнаступлению

Николай Маломуж подчеркнул, что оценка сил украинской армии из уст британских генералов и экспертов – это воспроизведение реальной ситуации. ВСУ уже добились успехов на Бахмутском направлении, нанеся потери десантным, десантно-штурмовым войскам, морской пехоте России.

Таким образом, был спровоцирован подрыв боеспособности всех Вооруженных сил России. Впрочем, Украина не будет останавливаться на достигнутом и ведет активную подготовку к контрнаступлению.

Мы готовили все силы и средства, не прекращая не только операцию по обороне, но и формируя мощную позицию в отдельных секторах, ослабляя врага в огневых форматах, в центрах принятия решений, логистически и выполняя фронтовые операции,

– объяснил он.

Это и есть предпосылки для контрнаступательных действий. Теперь пришло время для ВСУ показать, как удалось подготовить наши силы и средства для вытеснения врага с украинских территорий.

Николай Маломуж рассказал, как ВСУ готовятся к контрнаступательным действиям: смотрите видео

ВСУ будут действовать комплексно

Генерал армии подчеркнул, что наша сила – в опытных военных разных направлений, которые прошли за границей обучение для дальнейшего успешного выполнения операций. Из этих защитников формируются не только бригады прорыва, но и бригады обороны.

Не менее важным фактором является оснащение техникой, которая уже была на базе нашей ВПК и которую передали западные союзники. Таким образом, удалось сформировать мощные танковые армии, обеспечить подразделения дальнобойными гаубицами, ракетными системами. Это позволит наносить удары по глубоким тылам противника, где происходит опрокидывание их резервов, формируется логистика.

Одновременное привлечение всех сил и средств – это уже мощный формат ВСУ, которые технологически и организационно, и тактически подготовлены к ведению наступательных операций,

– добавил он.

По словам Маломужа, также ведущее место имеет и подготовка партизан для дальнейшего выполнения задач по подрыву мостов, складов, железных дорог.

Враг будет убегать с поля боя

В настоящее время идет отбор сектора или нескольких секторов для дальнейших активных действий. Это и будет решающим предвестником того, что пора эффективно подвинуть врага на болота. ВСУ будут прибегать к разным тактикам – будет не только прогнозируемый прорывный вариант, как на Харьковском направлении.

Это будут и удары там, где враг не ожидает – с флангов тыла, что дезориентирует противника и заставит не только отступать, но и перейти к паническому бегству,

– объяснил Маломуж.

В любом случае у окупантов нет никаких шансов уцелеть и продолжать издеваться над непокоренной Украиной.

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