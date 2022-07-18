Подготовка к обучению: оккупанты завозят на Юг Украины российские учебники и дипломы
Российские захватчики продолжают делать вид, что их пребывание в Херсонской и Запорожской областях будет постоянным и неотвратимым. При этом путинские ордынцы находятся уже на финальной стадии подготовки к следующему началу учебного года.
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в "военно-гражданских администрациях" на Юге Украины россияне и коллаборанты уже издали "приказы" о начале обучения в школах и вузах с 1 сентября. При этом обучение согласно их планам будет проходить исключительно по российской программе.
Читайтетакже Выдают документы на российских бланках: ФСБшники захватили важные учреждения на Херсонщине
По состоянию на 18 июля фактически единственными проблемами перед стартом обучения является нехватка учителей и родителей вести детей в "российские" школы.
В Запорожье уже выдали дипломы российского образца
- Для решения политического вопроса о начале учебного года захватчики начали процесс извлечения украинских учебников по языку, литературе и истории. Вместо этого оккупанты массово завозят на временно оккупированные территории российские учебные материалы.
- Кроме того, в Херсонскую и Запорожскую области уже приехали первые студенты из краснодарского педагогического вуза, которым пообещали хорошую карьеру и неплохую зарплату за переезд в оккупированные регионы.
- По замыслам оккупантов именно они должны заменить украинских учителей, которые не согласились на сотрудничество или вообще выехали из собственных городов.
- Также захватчики организовали курсы подготовки педагогов по переходу на новую программу. В частности, она будет предусматривать прекращение изучения английского и украинского языков.
- Согласно приказу российских спецслужб в школах Херсонской и Запорожской областей оккупанты планируют отказаться от программ "Интеллект" и "Росток".
Родители и школьники находятся под безумным давлением
Параллельно с давлением на педагогов путинские ордынцы серьезно "обрабатывают" всех учащихся и их взрослых родственников. Во время многочисленных родительских собраний, которые проходят фактически под дулом автомата, спецслужбы-захватчики рассказывают о "преимуществах" российской системы образования. Якобы детям запретят пользоваться интернетом, поэтому процесс обучения будет более акцентированным.
Кроме того, родителям постоянно говорят о "перспективах детей, которые получат российские дипломы", а также рассказывают, что у них фактически нет другого выбора.
Поскольку все попытки оккупантов уговорить большинство жителей Херсонщины и Запорожья отправить своих детей в школы с российским подходом к обучению фактически потерпели фиаско, орки перешли к тактике запугивания. Всех взрослых, чьи дети с 1 сентября не пойдут в школу, обещают лишить родительских прав.
При этом россияне отмечают, что после начала учебного процесса они не будут прекращать его, даже если в городах будут продолжаться боевые действия. То есть, фактически путинские преступники собираются держать детей в заложниках и использовать их как живой щит.