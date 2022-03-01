Подготовка к Ukrainian Fashion Week: дизайнер Серж Смолин плетет сетки для военных

На фоне агрессии России украинцы помогают Вооруженным силам как могут. Присоединился и дизайнер Серж Смолин.

Художник Серж Пайе опубликовал фото, как Смолин плетет сетки для военных. Фотографии появились в фейсбуке.

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Подготовка к Russian Fashion Week

"Когда ты известый украинский дизайнер! Макраме, так сказать)) #UFW готовимся к новому сезону", – написал он.

Известный дизайнер плете сетку для ВСУ / Фото из фейсбука Сержа Пайе



Макраме от Сержа Смолина / Фото з фейсбуку Сержа Пайе



Подготовка к Russian Fashion Week / Фото з фейсбуку Сержа Пайе



Так выглядит сетка, которую плетет дизайнер / Фото из фейсбука Сержа Пайе

Полный текст публикации:

Финальные приготовления к новому сезону Ukrainian Fashion Week. Макраме от известного украинского дизайнера Сержа Смолина.



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