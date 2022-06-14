Подготовка к войне длилась не один год по разным направлениям, – речник Центра нацсопротивления

Подготовка населения к войне по разным направлениям длилась не один год, в частности, готовилась основа для национального сопротивления врагу.

Украина выдержала мощный удар полномасштабного вторжения российских войск, и сопротивление, которое население оказывает оккупантам уже более 100 дней, является результатом этой подготовки. Об этом 24 каналу рассказал представитель Центра национального сопротивления.

К теме Оккупанты сами сливали топливо после "разговора": как рядовые украинцы запугивали россиян на Севере

Национальное сопротивление оккупантам крайне важно в войне

Центр национального сопротивления был развернут в первые дни полномасштабной войны – тогда, когда он стал особенно нужным. Если за физическую составляющую ведения войны отвечают Вооруженные Силы, то просветительской составляющей занимается Центр нацсопротивления.

Его представители с самого начала общались с людьми на временно оккупированных территориях и координировали их сопротивление. В Центре разработали ряд инструкций и общую методичку, которую более 100 тысяч раз загружали с оккупированных территорий.

Кроме того, там создали и другой формат коммуникации – через ютуб-канал "СаботажVlog". Там рассказывают, каким образом кто-либо и на любой должности может приобщиться к сопротивлению и саботажу.

По словам спикера Центра, это могут быть работники муниципальных учреждений или корпоративных предприятий, или просто люди, имеющие возможность взять баллончик с краской и нарисовать какое-то граффити. Хорошим примером таких действий было недавнее празднование "дня России", когда в Херсоне представители движения нацсопротивления включали Гимн Украины на портативных колонках.

На первый взгляд, такие действия могут казаться бесполезными, но это не так. Сопротивляться крайне важно.

Когда враг 3 месяца находится на земле, где он постоянно вращается, его хотят убить, он понимает, что может стать жертвой если не сегодня, то завтра – морально-психологическое состояние такого войска очень низкое.

– объяснил представитель Центра национального сопротивления.

Он добавил, что таким образом в правильный момент деморализованные вражеские военные просто сложат оружие и не будут сопротивляться нашей контратаке.

Интервью с спикером Центра национального сопротивления: смотрите видео