Україна витримала потужний удар повномасштабного вторгнення російських військ. Опір, який населення чинить окупантам вже понад 100 днів, є результатом цієї підготовки. Про це 24 каналу розповів речник Центру національного спротиву.

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Національний спротив окупантам вкрай важливий у війні

Центр національного спротиву розгорнули у перші дні повномасштабної війни – тоді, коли він став особливо потрібним. Якщо за фізичну складову ведення війни відповідають Збройні Сили, то просвітницькою складовою опікується Центр нацспротиву.

Його представники з самого початку комунікували з людьми на тимчасово окупованих територіях та координували їхній спротив. У Центрі розробили низку інструкцій та загальну методичку, яку понад 100 тисяч разів завантажували з окупованих територій.

Крім того, там створили й інший формат комунікації – через ютуб-канал "СаботажVlog". Там розповідають, яким чином будь-хто і на будь-якій посаді може долучитися до спротиву та саботажу.

За словами речника Центру, це можуть бути працівники муніципальних закладів чи корпоративних підприємств, або ж просто люди, що мають можливість взяти балончик з фарбою і намалювати якесь графіті. Хорошим прикладом таких дій, було нещодавнє святкування "дня Росії", коли у Херсоні представники руху нацспротиву вмикали Гімн України на портативних колонках.

На перший погляд, такі дії можуть здаватися непотрібними та безглуздими, але це не так. Чинити опір вкрай важливо.

Коли ворог 3 місяці перебуває на землі, де він постійно обертається, його хочуть вбити, він розуміє, що може стати жертвою якщо не сьогодні, то завтра, – морально-психологічний стан такого війська дуже низький,

– пояснив речник Центру національного спротиву.

Він додав, що таким чином в правильний момент деморалізовані ворожі військові просто складуть зброю і не будуть чинити опір нашій контратаці.

Інтерв'ю з речником Центру національного спротиву: дивіться відео