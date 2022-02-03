Подготовка сил в тылу: ветераны Ивано-Франковска создают добровольческое формирование

В Ивано-Франковске ветераны войны на Востоке инициировали создание добровольческого формирования в поддержку территориальной обороны. Они готовы снова взять оружие в руки, чтобы защищать свою землю от врага.

Как отметили ветераны, сопротивляться в рядах Вооруженных сил Украины они уже не могут. Поэтому, чтобы не сидеть сложа руки, опытные бойцы решили заняться подготовкой сил в тылу.

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Нужно быть готовым

По словам заместителя городского головы Ивано-Франковска и ветерана АТО Петра Шкутяка, из-за угрозы вторжения может возникнуть необходимость для широкой мобилизации всех граждан. Вот поэтому надо быть готовыми.

Каждый из нас может быть полезен для защиты своего государства. Эти добровольческие формирования дают возможность структурировать деятельность и исполнить обязанность,

– объяснил Шкутяк.

Приобщиться к защите государства добровольческим формированием с января 2022 года официально позволяет закон.

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Цель добровольческих формирований

Первыми создать такой резерв в Ивано-Франковской области вызвались бывшие воины, которые сейчас несут "Муниципальный караул". Их инициативу в мэрии радостно поддержали и пообещали всячески содействовать подготовке.

Добровольческий батальон фактически существует на общественных началах, но в случае опасности имеет право на то, что и терроборона. В случае угрозы всегда нужны люди, которые могут обеспечить, например, охрану стратегических объектов или правопорядок,

– прокомментировал городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

В рамках системы территориальной обороны можно создать не одно, а несколько таких добровольческих формирований. В мэрии отметили, что такие инициативы уже слышали и от других ветеранских сообществ Франковска.

Ветераны инициировали создание добровольческого формирования: смотрите сюжет 24 канала