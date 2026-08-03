Об этом Буданов рассказал в беседе с журналистами, сообщает 24 Канал.
Что известно о заявлении главы ОП?
По словам Буданова, Украина должна собрать все силы для того, чтобы подтолкнуть Россию к мирным переговорам. Он также подчеркнул, что Киеву сейчас нужно готовиться к зиме.
Я надеюсь, что эта зима станет последней в нашей войне, но мы должны пережить ее с достоинством. Это единственное, что может нас спасти,
– заявил Буданов.
По словам главы ОП, Россия рассчитывает на суровую зиму для Украины, однако Киев не может этого допустить.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Буданов подчеркнул, что Кремль меняет свою риторику, когда видит единство украинского общества.
Он отметил, что именно сила и сплоченность позволяют вести переговоры с Москвой с позиции уверенности.