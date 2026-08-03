Про це Буданов розповів у розмові з журналістами, передає 24 Канал.

Що відомо про заяву керівника ОП?

За словами Буданова, Україна має зібрати усі сили для того, щоб підштовхнути Росію до мирних переговорів. Він також наголосив, що Київ наразі має готуватися до зими.

Я сподіваюсь, що ця зима буде останньою у нашій війні, але ми маємо пройти її з гідністю. Це єдине, що може нас врятувати,

– заявив Буданов.

За словами керівника ОП, Росія розраховує на важку зиму для України, проте Київ не може цього дозволити.

Буданов наголосив, що Кремль змінює свою риторику, коли бачить єдність українського суспільства.

Він зазначив, що саме сила та згуртованість дозволяють вести розмову з Москвою з позиції впевненості.