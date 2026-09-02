Украина готовится к самой суровой зиме: The Economist оценил угрозы и уровень защиты энергетики

Украинская энергосистема готовится к самым сложным испытаниям за все время полномасштабного противостояния. Пока специалисты круглосуточно возводят защитные сооружения вокруг критически важных объектов, враг также стремительно модернизирует свое вооружение.

Об этом пишет издание The Economist.

На каком этапе подготовки к холодам находится Украина?

Украина готовится к самым суровым зимним обстрелам, однако программа по укреплению энергосистемы выполнена уже наполовину и идет с опережением графика.

Страна планирует войти в холодный сезон с избыточными генерирующими мощностями, усиленной физической защитой и накопленными 14 миллиардами кубометров газа.

Помогать военно-воздушным силам противостоять вражеским атакам также призваны новые частные компании ПВО.

Новые угрозы и российская баллистика

В то же время аналитики предупреждают, что вражеские технологии развиваются чрезвычайно быстро. Главными уязвимыми местами остаются нехватка перехватчиков баллистических ракет и применение новых реактивных беспилотников. Россия увеличила выпуск баллистических ракет примерно до 100 единиц в месяц именно в момент сокращения западных поставок средств ПВО.

По данным источника в командовании ПВО Украины, во время последних атак имевшаяся комбинация истребителей, ПЗРК и зенитных орудий смогла сбить лишь 30% реактивных беспилотников.

При этом россиянам удалось обойти международные санкции и получить оборудование для 3D-печати турбин. Это позволило снизить стоимость реактивных дронов до 50 000 – 70 000 долларов и значительно нарастить их производство.

Защита инфраструктуры и ситуация в городах

В настоящее время специалисты Государственного агентства по восстановлению уже защитили сеткой и бетонной армировкой два десятка 110-киловольтных трансформаторов столицы, которые ранее не имели никакого укрытия. Впрочем, массивные ТЭЦ Киева слишком большие, чтобы обеспечить их полную защиту.

Основное внимание агрессора сейчас сосредоточено на примерно 140 подстанциях Укрэнерго. Наибольшая угроза возникает для снабжения электроэнергией, теплом и водой в таких городах, как Киев, Одесса и Кривой Рог, если их местные генерирующие мощности будут повреждены. Из 15 000 домов столицы 2500 не имеют резервных источников тепла.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина накопила в хранилищах 14,6 миллиарда кубометров газа, что позволит обеспечить базовые потребности отопительного сезона.

Напомним, ранее мы писали о том, что в стране были разработаны уникальные укрытия для энергообъектов, предназначенные для защиты от ударов тяжелым вооружением.