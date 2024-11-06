С 1 ноября обучение будет длиться 45 суток, пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Укринформу начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майора Игоря Палагнюка.
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Что известно о сроках подготовки в учебных центрах ВСУ
Игорь Палагнюк рассказал, что такое решение утвердил Главнокомандующий ВСУ, учитывая текущие результаты работы, продолжающейся на базе 4 ключевых военных учебных центров.
К пилотному проекту, который был разработан Главным управлением доктрин и подготовки Генштаба ВСУ (J7), привлечено около 500 новобранцев,
– рассказал Палагнюк.
По его словам, увеличение времени обучения ввели в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих", которая должна усовершенствовать подготовку украинских защитников. В частности, предусматривают, что увеличат продолжительность программ:
- огневой подготовки,
- домедицинской практики,
- многих дополнительных вводных курсов.
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Начальник Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ генерал-майора Игорь Палагнюк рассказал, что:
- будет усиление огневой подготовки на 33 часа,
- количество учебных упражнений с 23 выполняемых ранее возрастет до 45 вариаций,
- дополнительная практика будет касаться комплексной тактической подготовки, действий личного состава по БпЛА и РЭБ, военной топографии, технологии войны, мероприятий боевого опыта, знаний и навыков применения коллективного оружия.