З 1 листопада навчання триватиме 45 діб, пише 24 Канал з посиланням на коментар Укрінформу начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Палагнюка.

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Що відомо про термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ

Ігор Палагнюк розповів, що таке рішення затвердив Головнокомандувач ЗСУ з огляду на поточні результати роботи, що триває на базі 4 ключових військових навчальних центрів.

До пілотного проєкту, що був розроблений Головним управлінням доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ (J7), залучено близько 500 новобранців,

– розповів Палагнюк.

За його словами, збільшення часу навчання запровадили в межах програми "Збереження життя військовослужбовців", яка має вдосконалити підготовку українських захисників. Зокрема, передбачають, що збільшать тривалість програм:

вогневої підготовки,

домедичної практики,

багатьох додаткових ввідних курсів.

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Начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майора Ігор Палагнюк розповів, що: