З 1 листопада навчання триватиме 45 діб, пише 24 Канал з посиланням на коментар Укрінформу начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Палагнюка.
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Що відомо про термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ
Ігор Палагнюк розповів, що таке рішення затвердив Головнокомандувач ЗСУ з огляду на поточні результати роботи, що триває на базі 4 ключових військових навчальних центрів.
До пілотного проєкту, що був розроблений Головним управлінням доктрин та підготовки Генштабу ЗСУ (J7), залучено близько 500 новобранців,
– розповів Палагнюк.
За його словами, збільшення часу навчання запровадили в межах програми "Збереження життя військовослужбовців", яка має вдосконалити підготовку українських захисників. Зокрема, передбачають, що збільшать тривалість програм:
- вогневої підготовки,
- домедичної практики,
- багатьох додаткових ввідних курсів.
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Начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ генерал-майора Ігор Палагнюк розповів, що:
- буде посилення вогневої підготовки на 33 години,
- кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше зросте до 45 варіацій,
- додаткова практика стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БпЛА та РЕБ, військової топографії, технології війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї.