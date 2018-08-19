Подготовка госпереворота: Иран выдвинул серьезные обвинения США

США создали "Группу действий", чтобы осуществить в Иране новый государственный переворот.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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"В этот день 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство доктора (юридических наук, премьер-министра Ирана) Мохаммеда Мосаддика, возобновив (в стране) диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет. Теперь "Группа действий" мечтает сделать то же самое с помощью давления, дезинформации и демагогии. Никогда больше такое не повторится", – заявил Зариф.

65 years ago today, the US overthrew the popularly elected democratic government of Dr. Mossadegh, restoring the dictatorship & subjugating Iranians for the next 25 years. Now an “Action Group” dreams of doing the same through pressure, misinformation & demagoguery. Never again. pic.twitter.com/ic3o652awn — Javad Zarif (@JZarif) August 19, 2018

Напомним, 5 августа Соединенные штаты Америки возобновили санкции против Ирана.