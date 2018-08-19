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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Подготовка госпереворота: Иран выдвинул серьезные обвинения США

137 Читати новину українською
Мохаммад Джавад Зариф
Мохаммад Джавад Зариф / vestikavkaza.ru

США создали "Группу действий", чтобы осуществить в Иране новый государственный переворот.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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"В этот день 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство доктора (юридических наук, премьер-министра Ирана) Мохаммеда Мосаддика, возобновив (в стране) диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет. Теперь "Группа действий" мечтает сделать то же самое с помощью давления, дезинформации и демагогии. Никогда больше такое не повторится", – заявил Зариф.

Напомним, 5 августа Соединенные штаты Америки возобновили санкции против Ирана.

Теги: Новости США Иран Новости политики
Источник: 24 Канал
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