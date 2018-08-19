Підготовка держперевороту: Іран висунув США серйозні звинувачення

США створили "Групу дій", щоб здійснити в Ірані новий державний переворот.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.

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"У цей день 65 років тому США скинули обраний народом демократичний уряд доктора (юридичних наук, прем'єр-міністра Ірану) Мохаммеда Мосаддіка, відновивши (в країні) диктатуру і підкоривши собі іранців на наступні 25 років. Тепер "Група дій" мріє зробити те ж саме за допомогою тиску, дезінформації та демагогії. Ніколи більше (таке не повториться)", – заявив Заріф.

65 years ago today, the US overthrew the popularly elected democratic government of Dr. Mossadegh, restoring the dictatorship & subjugating Iranians for the next 25 years. Now an “Action Group” dreams of doing the same through pressure, misinformation & demagoguery. Never again. pic.twitter.com/ic3o652awn — Javad Zarif (@JZarif) August 19, 2018

Нагадаємо, 5 серпня Сполучені штати Америки відновили санкції проти Ірану.