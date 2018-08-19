Підготовка держперевороту: Іран висунув США серйозні звинувачення
США створили "Групу дій", щоб здійснити в Ірані новий державний переворот.
Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф.
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"У цей день 65 років тому США скинули обраний народом демократичний уряд доктора (юридичних наук, прем'єр-міністра Ірану) Мохаммеда Мосаддіка, відновивши (в країні) диктатуру і підкоривши собі іранців на наступні 25 років. Тепер "Група дій" мріє зробити те ж саме за допомогою тиску, дезінформації та демагогії. Ніколи більше (таке не повториться)", – заявив Заріф.
Нагадаємо, 5 серпня Сполучені штати Америки відновили санкції проти Ірану.
Джерело: 24 Канал
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