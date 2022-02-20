Подготовьте план эвакуации:посольство США в России предупредило американцев о вероятных терактах

20 февраля 2022 , 22:29
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Посольство США в России предупредило американцев о предполагаемых терактах. В частности речь шла о Москве и Санкт-Петербурге.

Также в посольстве предупредили о городах вдоль границы России и Украины. Соответствующая информация появилась на сайте посольства 20 февраля.

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