Подготовьте план эвакуации:посольство США в России предупредило американцев о вероятных терактах
20 февраля 2022 , 22:29Читати новину українською
Посольство США в России предупредило американцев о предполагаемых терактах. В частности речь шла о Москве и Санкт-Петербурге.
Также в посольстве предупредили о городах вдоль границы России и Украины. Соответствующая информация появилась на сайте посольства 20 февраля.
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