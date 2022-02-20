Ситуация на Востоке остается тревожной. Мы собрали самые важные новости о российской угрозе 20 февраля.
К теме Жертвы, "наступление ВСУ" и "диверсанты": российская пропаганда распространяет фейки об Украине
Обстрелы на Донбассе не прекращают
Источник: штаб ООС
По состоянию на 11 часов утра российские наемники 20 раз нарушили "тишину" на Востоке Украины. Стреляли боевики из запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате вражеских действий один украинский военный получил осколочное ранение. Бойца госпитализировали в медицинское учреждение.
Из-за систематических обстрелов приостановили функционирование КПВВ "Счастье". Ведь ВСУ не могут гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора.
Россия и Беларусь продолжают учения
Источник: Belta
Российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", согласно плану, должны были завершиться 20 февраля. Однако глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решили их продлить. Решение объяснили так называемой "угрозой" на границах.
Теперь учения, мол, будут посвящены "обороне" России и Беларуси. Государства цинично заявили о "нарастании военной активности" возле их границ. В воображении Путина и Лукашенко Украина собирает войска возле границы, а Запад "накачивает" ВСУ современным вооружением. О том, что именно Россия стянула войска под Украину, Москва и Минск не упомянули.
Кстати, как долго будут длиться военные учения не сообщают.
В Луганске завыли сирены
Источник: российские телеграм-каналы
В оккупированном Луганске снова раздались сирены оповещения. Кроме того, в контролируемой боевиками части области исчезли интернет и мобильная связь. Причиной отсутствия связи назвали, что сотрудники коммуникационного предприятия попали под мобилизацию.
В оккупированном Луганске включили сирены оповещения: видео
Читайте также Оккупанты принудительно "мобилизуют" этнических греков на "войну с Украиной"
Боевики будут отбирать у людей имущество
Источник: указ боевиков
Главари оккупантов издали скандальный приказ, которым позволили забирать у гражданского населения авто и имущество. Это, мол, нужно на "потребности обороны".
Кроме конфискации имущества, российские марионетки объявили на оккупированной Луганщине общую мобилизацию мужчин в возрасте 18 – 55 лет. Также им запретили уезжать за пределы ОРДЛО.
Ситуация с "эвакуированными" в Россию
Источник: Суспільне
Генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский заявил, что "эвакуированных" украинцев бросили в России на произвол судьбы. Он назвал действия Кремля незаконным перемещением граждан Украины через государственную границу.
Российские СМИ показывают подготовку палаток и санаториев, но ситуация кардинально иная.
По факту картина следующая: автобусы стоят по несколько часов и дети измученные, прислонившись к окнам, спят. А их родители пытаются выяснить, что они здесь делают,
– рассказал Малышевский.
В то же время, жители Донбасса и дальше продолжают прибывать в Россию.
Людей поместили в спортзал
В Таганроге "эвакуированных" разместили в спортзале. В соцсетях местное население возмущается из-за приезжих. На фото из спортзала видно, что кровати расположены очень близко друг к другу, а некоторые покрывала – грязные.
Кстати, пока никаких обещанных Путиным 10 тысяч рублей никому не выплатили.
Жителей Донбасса разместили в спортзале / Фото Nexta Live
Кровати расположены близко друг к другу / Фото Nexta Live
К теме Очевидцы сообщили о мощном взрыве в пригороде Донецка
Другие важные новости о российской угрозе
- Президент США Джо Байден созвал заседание Совета нацбезопасности. На нем американские чиновники обсудят ситуацию в нашей стране.
- В территориальную оборону Украины могут разрешить записываться украинцам до 70 лет. Все потому, что некоторые люди хотят вступить в ряды, однако не проходят по возрасту.
- Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на Донбассе настолько напряженная, что к полномасштабной войне может провести один обстрел.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что атака Кремля может стать самой большой в Европе после Второй мировой войны. В то же время, он отметил, что большие человеческие жертвы будут и со стороны Украины, и России.
- В Киеве правоохранители задержали провокаторов, которые 20 февраля планировали провести акцию против войны с Россией. Целью злоумышленников было дестабилизировать ситуацию в Украине.
- В оперативно-тактической группировке "Восток" заявили, что российские наемники готовятся совершить очередную провокацию. Согласно ей, оккупанты обстреляют города и села, а затем снимут видео, на котором люди будут говорить, что обстрелы совершили ВСУ.
К теме смотрите видео: Россия придумала "списки смертников" в случае нападения на Украину