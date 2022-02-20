Ситуація на Сході Україною залишається тривожною. Ми зібрали найважливіші новини про російську загрозу 20 лютого.

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Обстріли на Донбасі не припиняють

Джерело: штаб ООС

Станом на 11 годину ранку російські найманці 20 разів порушили "тишу" на Сході України. Гатили бойовики зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Унаслідок ворожих дій один український військовий зазнав осколкового поранення. Бійця госпіталізували у госпіталь.

Через систематичні обстріли призупинили функціонування КПВВ "Щастя". Адже ЗСУ наразі не можуть гарантувати безпеку цивільному населенню у межах дорожнього коридору.

Росія й Білорусь продовжують навчання

Джерело: Belta

Російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", згідно з планом, мали завершитися 20 лютого. Однак очільник Кремля Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішили їх продовжити. Рішення пояснили так званою "загрозою" на кордонах.

Тепер навчання, мовляв, будуть присвячені "обороні" Росії та Білорусі. Держави цинічно заявили про "наростання військової активності" біля їхніх кордонів. В уяві Путіна та Лукашенка Україна збирає війська біля кордону, а захід "накачує" ЗСУ сучасним озброєнням. Про те, що саме Росія стягнула війська під Україну Москва та Мінськ не згадали.

До речі, доки триватимуть військові навчання не повідомляють.

У Луганську завили сирени

Джерело: російські телеграм-канали

В окупованому Луганську знову залунали сирени оповіщення. Крім того, в контрольованій бойовиками частині області зникли інтернет та мобільний зв'язок. Причиною відсутності зв'язку пояснили тим, що співробітники комунікаційного підприємства потрапили під мобілізацію.

В окупованому Луганську увімкнули сирени оповіщення: відео

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Бойовики відбиратимуть у людей майно

Джерело: указ бойовиків

Ватажки окупантів видали скандальний наказ, яким дозволили забирати у цивільного населення автомобілі та майно. Це, мовляв, потрібно на "потреби оборони".

Крім конфіскації майна, російські маріонетки оголосили на окупованій Луганщині загальну мобілізацію чоловіків віком 18 – 55 років. Також їм заборонили виїжджати за межі ОРДЛО.

Ситуація з "евакуйованими" у Росію

Джерело: Суспільне

Генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський заявив, що "евакуйованих" українців кинули у Росії напризволяще. Він назвав дії Кремля незаконним переміщенням громадян України через державний кордон.

Російські ЗМІ показують підготовку наметів та санаторіїв, однак ситуація кардинально інша.

По факту картина наступна: автобуси стоять по кілька годин і діти змучені, притулившись до вікон сплять. А їхні батьки намагаються з'ясувати, що вони тут роблять,

– розповів Малишевський.

Водночас мешканці Донбасу і далі продовжують прибувати у Росію.

Людей помістили у спортзал

У Таганрозі "евакуйованих" розмістили у спортзалі. У соцмережах місцеве населення обурюється через приїжджих. На фото зі спортзалу видно, що ліжка розташовані дуже близько одне до одного, а деякі покривала – брудні.

До речі, наразі ніяких обіцяних Путіним 10 тисяч рублів нікому не виплатили.



Мешканців Донбасу розмістили у спортзалі / Фото Nexta Live



Ліжка розташовані близько одне до одного / Фото Nexta Live

Зауважимо, що у Воронезькій області через наплив "біженців" запровадили режим надзвичайної ситуації.

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Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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