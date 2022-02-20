Про це в інтерв'ю заявив президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що у контексті кількості російських військ провокації, дійсно, дуже небезпечні.

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Як сказав Зеленський, на тимчасово окупованих територіях у Криму та на Донбасі перебувають від 30 до 35 тисяч російських військових.

Так що провокації, дійсно, дуже небезпечні, якщо є така кількість військ. Один обстріл, один артилерійський постріл можуть призвести до війни,
– зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що побоювання поділяють сусідні з Україною країни.

"Ми знаємо історію Радянського Союзу, і вони розуміють, з якими ризиками ми стикаємося. Польща, країни Балтії, Литва. і Естонія, Латвія, Молдова – вони знають, до чого це може привести. Так що нам потрібно бути дуже обережними", – додав президент.

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Напередодні Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Український лідер підкреслив, що наша країна прагне миру. Варто зазначити, що промова Зеленського у Мюнхені була доволі різкою та рішучою, зокрема президент сказав, що:

Зауважимо, що така промова запала в душу не лише прихильникам Зеленського, а й його опонентам.