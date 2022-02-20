Об этом в интервью заявил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в контексте количества российских войск провокации, действительно, очень опасны.

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Как сказал Зеленский, на временно оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе находятся от 30 до 35 тысяч российских военных.

Так что провокации, действительно, очень опасные, если есть такое количество войск. Один обстрел, один артиллерийский выстрел могут привести к войне,

– отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что опасения разделяют соседние с Украиной страны.

"Мы знаем историю Советского Союза, и они понимают, с какими рисками мы сталкиваемся. Польша, страны Балтии, Литва, Эстония, Латвия, Молдова – они знают, к чему это может привести. Так что нам нужно быть очень осторожными", – добавил президент.

Обратите внимание! Ситуация на Донбассе начала обостряться 17 февраля. Тогда оккупанты били по позициям наших защитников аж 60 раз. С тех пор количество обстрелов постоянно увеличивается. 18 февраля их было 66, а 19 февраля – уже 136.

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Накануне Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Украинский лидер подчеркнул, что наша страна стремится к миру. Стоит отметить, что речь Зеленского в Мюнхене была довольно резкой и решительной, в частности президент сказал, что:

Ложиться в гробы и ждать военных украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему.

Чтобы помочь Украине, не нужно каждый раз говорить, сколько этих военных, сколько техники, а нужно сказать, сколько нас. Чтобы помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах предполагаемого вторжения. Мы будем защищать свою землю.

Нам не нужны ваши санкции после того, как начнется бомбежка, будут стрелять по нашему государству, или если у нас не будет наших границ, экономики, будут оккупированные территории.

Заметим, что такая речь запала в душу не только сторонникам Зеленского, но и его оппонентам.