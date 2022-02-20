Таку ситуацію українська влада хоче виправити. Про це розповів начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України Сергій Собко.

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Граничний вік бійців тероборони можуть збільшити до 70 років

Щоб залучити більше людей до територіальної оборони, граничний вік учасників можуть збільшити. Про це розповів представник штабу Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко.

Він повідомив, що є люди, які хочуть записатися до тероборони, мають сили служити, але не проходять за віковим цензом.

Ми розмірковуємо, як це поправити. Можливо, будемо пропонувати збільшити трішечки вік, від 60 – до 65 чи до 70,

– сказав Собко.

Для цього треба буде внести зміни у законодавство. Поки ж обмеження за віком чинні: бійцем тероборони може бути людина віком від 18 до 60 років.

Нагадаємо: з 1 січня 2022 року в Україні набрали чинності положення закону "Про основи національного спротиву". Саме цей документ дозволив створювати добровольчі формування територіальних громад із правом використовувати власну мисливську зброю.

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