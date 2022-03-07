Как подключиться к сети другого оператора, если ваша "легла": простая инструкция
Оккупанты пытаются наносить удары на всех фронтах. Одна из целей орков – оставить украинцев без связи, правдивой информации и посеять панику.
Если захватчикам удастся приглушить или выключить сигнал сети, следует соблюдать простые правила поведения. Центр противодействия дезинформации объясняет, как подключиться к действующей сети, если она внезапно стала недоступной.
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Как оставаться на связи
Если сеть, которой вы пользуетесь, недоступна, вы можете переключиться на сеть другого оператора, сохранив свой тариф. Для этого необходимо:
- Выключить автовыбор сети:
– на Android: "Настройки", "Мобильная сеть" или "Подключение", "Оператор";
– на IOS: "Параметры", "Сотовые данные", "Выбор сети".
- Найти и выбрать доступную сеть в ручном режиме – Vodafone UA, UA-Kyivstar или LIFECELL.
- Если подключиться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую доступную сеть.
- Проверить возможность совершения исходящего вызова или отправки SMS.
В первую очередь эта функция заработает в следующих областях:
- Харьковская;
- Херсонская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Кировоградская;
- Николаевская.
Позже такая опция будет доступна на территории всей Украины.
Как действовать, когда не работает мобильная сеть / Фото "Центр противодействия дезинформации"
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