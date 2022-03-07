Как подключиться к сети другого оператора, если ваша "легла": простая инструкция

Оккупанты пытаются наносить удары на всех фронтах. Одна из целей орков – оставить украинцев без связи, правдивой информации и посеять панику.

Если захватчикам удастся приглушить или выключить сигнал сети, следует соблюдать простые правила поведения. Центр противодействия дезинформации объясняет, как подключиться к действующей сети, если она внезапно стала недоступной.

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Как оставаться на связи

Если сеть, которой вы пользуетесь, недоступна, вы можете переключиться на сеть другого оператора, сохранив свой тариф. Для этого необходимо:

Выключить автовыбор сети:

– на Android: "Настройки", "Мобильная сеть" или "Подключение", "Оператор";

– на IOS: "Параметры", "Сотовые данные", "Выбор сети".

Найти и выбрать доступную сеть в ручном режиме – Vodafone UA, UA-Kyivstar или LIFECELL. Если подключиться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую доступную сеть. Проверить возможность совершения исходящего вызова или отправки SMS.

В первую очередь эта функция заработает в следующих областях:

Харьковская;

Херсонская;

Сумская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Кировоградская;

Николаевская.

Позже такая опция будет доступна на территории всей Украины.

Как действовать, когда не работает мобильная сеть / Фото "Центр противодействия дезинформации"

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