Якщо загарбникам все ж вдасться приглушити або вимкнути сигнал мережі, слід дотримуватись простих правил поведінки. Центр протидії дезінформації пояснює, як підключитись до діючої мережі, якщо ваша раптово стала недоступною.
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Як залишатись на зв'язку
Якщо мережа, якою ви користуєтесь, стала недоступною, ви можете перемкнутись на мережу іншого оператора, зберігши свій тариф. Для цього необхідно:
- Вимкнути автовибір мережі:
– на Android: "Налаштування", "Мобільна мережа" або "Підключення", "Оператор";
– на IOS: "Параметри", "Стільникові дані", "Вибір мережі".
- Знайти та обрати доступну мережу у ручному режимі – "Vodafone UA", "UA-Kyivstar" або "LIFECELL".
- Якщо підключитись не вдалось, спробувати ще раз, або ж обрати іншу доступну мережу.
- Перевірити можливість здійснення вихідного дзвінка або відправки SMS-повідомлення.
Насамперед ця функція почне працювати у таких областях:
- Харківська;
- Херсонська;
- Сумська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Луганська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська.
Пізніше така опція буде доступна на території всієї України.
Як діяти, коли не працює мобільна мережа / Фото "Центр протидії дезінформації"
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