Якщо загарбникам все ж вдасться приглушити або вимкнути сигнал мережі, слід дотримуватись простих правил поведінки. Центр протидії дезінформації пояснює, як підключитись до діючої мережі, якщо ваша раптово стала недоступною.

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Як залишатись на зв'язку

Якщо мережа, якою ви користуєтесь, стала недоступною, ви можете перемкнутись на мережу іншого оператора, зберігши свій тариф. Для цього необхідно:

Вимкнути автовибір мережі:

– на Android: "Налаштування", "Мобільна мережа" або "Підключення", "Оператор";

– на IOS: "Параметри", "Стільникові дані", "Вибір мережі". Знайти та обрати доступну мережу у ручному режимі – "Vodafone UA", "UA-Kyivstar" або "LIFECELL". Якщо підключитись не вдалось, спробувати ще раз, або ж обрати іншу доступну мережу. Перевірити можливість здійснення вихідного дзвінка або відправки SMS-повідомлення.

Насамперед ця функція почне працювати у таких областях:

Харківська;

Херсонська;

Сумська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Кіровоградська;

Миколаївська.

Пізніше така опція буде доступна на території всієї України.

Як діяти, коли не працює мобільна мережа / Фото "Центр протидії дезінформації"

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