Подлодку России заметили у берегов Франции
Источник:BFM TV
Подлодку России заметили у французского побережья. Она была ориентировочно в 100 километрах.
Соответствующую информацию сообщили местные СМИ и флот Франции. По их данным, говорится о российской подлодке "Новороссийск".
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Во Франции заметили российскую подлодку
В конце сентября Военно-морские силы Франции сопровождали российскую подлодку, которая работала на поверхности примерно в 100 километрах от французского побережья,
– говорится в сообщении.
По данным СМИ, российская подлодка:
- проплыла около берегов северо-западного французского региона Бретань в Бискайском заливе;
- двигалась на поверхности воды;
- конвоировали ВМС Франции 29 сентября.
Предварительно известно, что за подлодкой шел многоцелевой фрегат "Нормандия". Его сопровождал буксир "Сергей Балк".
Впоследствии французский флот обнародовал фото "Новороссийска", который сопровождали фрегат "Нормандия" и вертолет NH-90.
"Необычно то, что подлодка двигалась в надводном положении, что в контексте войны и напряженности, возникшей вокруг Украины, приобретает особое значение", — отметил морской префект Атлантики и командующий атлантической морской зоной Оливье Лебас.
Издание Le Télégramme написало, что по данным Лебаса, вероятно:
- "Новороссийск" совершал транзит через Бискайский залив;
- однако тот факт, что его пребывание совпало с эскалацией риторики России в войне против Украины, вызвало беспокойство.
Командующий "Нормандией" Томас Вионг заявил, что это классическая договоренность, ведь Бискайский залив соответствует зоне ответственности, и ее нужно контролировать и любые происходящие там военные действия.
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