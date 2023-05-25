В сети уже распространяют уникальные кадры с места событий. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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В Подмосковье произошел масштабный пожар

Российские помойки сообщили, что сильный пожар вспыхнул на строительном рынке "Акос" в подмосковном Одинцово. Первоначально площадь возгорания достигала около 400 квадратных метров.

В России горел строительный рынок: смотрите видео

Огромный столб густого черного дыма был виден из разных уголков города. Местные жители ныли, что слышны звуки взрывов.

Ряд телеграмм-каналов писал, что огонь вспыхнул в торговом павильоне на улице Внуковской.

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У оккупантов снова пылало: смотрите видео

Вскоре площадь пожара увеличила втрое, а затем еще и еще. По данным вражеских телеграмм-каналов, локализовали огонь уже на 1800 квадратных метрах.

Пожар охватил почти 2000 квадратных метров: смотрите видео

Как горел строительный рынок врага: смотрите видео

Ликвидация якобы осложнялась высоким уровнем пожарной загрузки. Только по официальным данным, к тушению привлекли 85 человек и 27 единиц техники. Добавим, что они не могли справиться с пожаром в течение нескольких часов.

Погасить огонь не могли несколько часов: смотрите видео

Кстати, строительный рынок начал обваливаться. В частности, рухнули конструкции на площади не менее 750 квадратных метров.

Российский рынок обвалился: смотрите видео

Конечно же, по официальной информации, пострадавших и погибших будто бы нет. Кстати, что именно стало причиной возгорания, россияне почему-то не сообщают.