У мережі вже поширюють неповторні кадри з місця подій. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа

Російські помийки повідомили, що сильна пожежа спалахнула га будівельному ринку "Акос" у підмосковному Одинцово. Спочатку площа займання сягала близько 400 квадратних метрів.

У Росії горів будівельний ринок: дивіться відео

Величезний стовп густого чорного диму було видно з різних куточків міста. Місцеві жителі нили, що чути звуки вибухів.

Низка телеграм-каналів писала, що вогонь нібито спалахнув у торговому павільйоні на вулиці Внуківській.

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В окупантів знову палало: дивіться відео

Незабаром площа пожежі збільшила втричі, а потім ще і ще. За даними ворожих телеграм-каналів, локалізували вогонь лише на 1800 квадратних метрах.

Пожежа охопила майже 2000 квадратних метрів: дивіться відео

Як горів будівельний ринок ворога: дивіться відео

Ліквідація нібито ускладнювалася високим рівнем пожежного завантаження. Лише за офіційними даними, до гасіння залучили 85 осіб та 27 одиниць техніки. Додамо, що вони не могли справитися з пожежею упродовж кількох годин.

Загасити вогонь не могли декілька годин: дивіться відео

До речі, будівельний ринок почав обвалюватися. Зокрема, впали конструкції на площі щонайменше 750 квадратних метрів.

Російський ринок обвалився: дивіться відео

Звичайно ж, за офіційною інформацією, постраждалих та загиблих нібито немає. До речі, що саме стало причиною займання, росіяни чомусь не повідомляють.