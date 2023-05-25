Пожежа виникла уночі на Фрунзенській набережній. Варто зазначити, що місцеве МНС ніяк не коментує інцидент у будівлі міноборони, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Над Кримським мостом помітили дим: окупанти закривали його через "учєнія"
Зайнялася будівля міноборони
У мережі повідомлення про пожежу у будівлі міноборони Росії почали з'являтися у ніч проти 25 травня. Повідомляють, що загоряння виникло на одному з балконів. Що стало причиною пожежі – наразі невідомо.
У будівлі міноборони спалахнула пожежа: дивіться відео
Місцеві жителі після пожежі почали бідкатися на їдкий сморід, ніби від пластику. Проте пропагандистські ресурси швиденько почали заперечувати це й заявили, що на вулицях чисте повітря без запаху.
Будівля у Москві уся в диму: дивіться відео
Будівля міноборони оповита димом: дивіться відео
Ба більше, кремлівські посіпаки вже навіть вигадали "казку" щодо задимлення. Пропагандистські ресурси заявляють, що неподалік відбувався якийсь "технологічний процес", а дим, який бачили у місті, – це, ймовірно димів генератор.
Зараз на місці пожежі працюють рятувальники, проте коментувати ситуацію не поспішають. Проте згодом вони заявили, що пожежі на території будівлі не зафіксували, а ось дим вони пояснити не змогли.
Пожежі у Росії – явище звичне
- Кожного дня у Росії як не "бавовна" квітне, так стаються пожежі. У понеділок, 23 травня, масштабна пожежа сталася на заводі у Курську. Проте пропагандисти почали плутатися у свідченнях, й ніяк не могли визначитися, що ж горить. Одні заявляли про пожежу на тракторному заводі, інші – стверджували, що горіла олія на відкритій ділянці.
- На Брянщині загорівся склад росіян, який дотичний до міноборони. Офіційно приміщення належить кришталевому заводу, проте приймали там замовлення й від міноборони. Про причини загоряння не повідомляють.
- У Ленінградській області спалахнули палети в ангарі. Пожежа була настільки масштабною, що до її ліквідації довелося долучити військових. Вогонь охопив 3 200 квадратних метрів.