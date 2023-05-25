Пожар возник ночью на Фрунзенской набережной. Стоит отметить, что местное МЧС никак не комментирует инцидент в здании минобороны, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Над Крымским мостом заметили дым: оккупанты закрывали его из-за "учения"
Загорелось здание минобороны
В сети сообщения о пожаре в здании минобороны России начали появляться в ночь на 25 мая. Сообщается, что возгорание возникло на одном из балконов. Что стало причиной пожара – пока неизвестно.
В здании минобороны загорелся пожар: смотрите видео
Местные жители после пожара начали жаловаться на едкую вонь, словно от пластика. Однако пропагандистские ресурсы быстро начали отрицать это и заявили, что на улицах чистый воздух без запаха.
Здание в Москве все в дыму: смотрите видео
Здание минобороны окутано дымом: смотрите видео
Более того, кремлевские прихвостни уже даже придумали "сказку" относительно задымления. Пропагандистские ресурсы заявляют, что неподалеку происходил некий "технологический процесс", а видевший в городе дым – это, вероятно, дымил генератор.
Сейчас на месте пожара работают спасатели, однако комментировать ситуацию не спешат. Однако впоследствии они заявили, что пожар на территории здания не зафиксировали, а вот дым они объяснить не смогли.
Пожары в России – явление привычное
- Каждый день в России как не "хлопок" цветет, так случаются пожары. В понедельник, 23 мая, масштабный пожар произошел на заводе в Курске. Однако пропагандисты начали путаться в показаниях, и никак не могли определиться, что же горит. Одни заявляли о пожаре на тракторном заводе, другие утверждали, что горелое масло на открытом участке.
- В Брянской области загорелся состав россиян, причастный к минобороны. Официально помещение принадлежит хрустальному заводу, однако принимали там заказы и от минобороны. О причинах возгорания не сообщается.
- В Ленинградской области вспыхнули паллеты в ангаре. Пожар был настолько масштабным, что к его ликвидации пришлось приобщить военных. Огонь охватил 3200 квадратных метров.