"Подмосковье": возле "луганской Чернобаевки" ВСУ уничтожили катер оккупантов

Вооруженным Силам Украины удалось потопить катер оккупантов в Луганской области. Русские его использовали во время форсирования Северского Донца.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время национального телемарафона, передает 24 канал. Все произошло вблизи "новой Чернобаевки" – поселка городского типа Белогоровка Луганской области. Важно добавить, что фотографию уничтоженного катера пока не публиковали.

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Катера больше нет

Вблизи Белогоровки оккупанты уже несколько раз пытались построить понтонную переправу и форсировать Северский Донец. Каждый раз украинские военные успешно ее разрушали вместе с оккупантами.

В общей сложности, по словам Гайдая, ВСУ уничтожили почти 90 единиц техники. Среди них – катер оккупантов.

Это наша "луганская чернобаевка". Там уничтожили около 90 единиц техники, несколько понтонов, катера даже потопили. Мы его назвали "Подмосковье". Потому что он маленький, на "Москву" не тянет, – шутит Сергей Гайдай.

По данным бойцов из 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, оккупанты 9 раз пытались переправиться через Северский Донец в течении нескольких дней. Однажды им отчасти это удалось. Однако украинские защитники так хорошо сработали, что россияне бежали. В общем, они уничтожили целую батальонно-тактическую группу оккупантов.

Какая ситуация в Луганской области

Ситуация достаточно сложная. По словам Сергея Гайдая, российские оккупанты обстреливают города без привязки к военным объектам – прилететь может куда угодно. Есть другие серьезные проблемы: нет связи, электричества, газа и воды. Захватчики разбомбили как магистральные газовые трубы, так и инфраструктуру водоканалов.

Работники ГСЧС и другие организации помогают развозить емкости с водой в населенные пункты. Местные власти делают все возможное, чтобы у жителей постоянно была питьевая вода.

Гайдай также прокомментировал свое недавнее заявление, что за сутки там зафиксировали прохождение около 2 тысяч единиц вражеской техники.

Россияне в общем-то пытаются выполнить две важные для них задачи: перерезать трассу Лиман – Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки, а также – взять Лисичанск, после которого смогут обстреливать Северодонецк, хотя они и так пытаются захватить город. Подразделения Вооруженных Сил отважно отражают атаки оккупантов.

Но смотрите, мы реально 3 месяц сдерживаем огромное нашествие орков в Луганской области, которые никуда не могут пробиться – ни в Харьков, ни дальше на Донецкую область. Наши военные делают просто титаническую работу, – рассказал Гайдай.

Тактика россиян, как отметил глава Луганской ОВ, не изменилась. Все то же "бабы еще нарожают". Иногда приезжают из таких городов, что даже в перехваченных разговорах слышно, как они шокированы дорогами, больницами и другими объектами.

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