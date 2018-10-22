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      Поднятие тарифов на газ – в интересах мафии, – Юлия Тимошенко

      157 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко

      Юлия Тимошенко заявила, что сделает все для того, чтобы добиться принятия моратория на повышение тарифов на газ, тепло и электроэнергию и не довести людей до предела бедности.

      Об этом лидер "Батькивщины" подчеркнула на пресс-конференции в Хмельницком, говорится на сайте партии.

      По ее словам, сейчас "Батькивщина" обратилась к депутатам всех уровней, начиная от районных, городских советов, депутатов ОТГ с призывом немедленно объявить внеочередные сессии и обратиться к Порошенко, чтобы он отменил свое "персональное решение" о повышении тарифов.

      В частности, обращение было направлено и в городской и областной советы м. Хмельницкого.

      "Люди в отчаянии. Поэтому все, кто избран людьми, должны помочь остановить этот опасный шаг, который сделал президент Порошенко. Для того, чтобы он не издевался больше над украинцами и не забирал последнее", – сказала председатель партии.

      Юлия Тимошенко уверена, что сегодняшнее повышение тарифов – в интересах мафии.

      За последние 6 месяцев до первого тура президентских выборов они планируют еще заработать на людях. Они разобрали между собой газовые месторождения, которые принадлежат украинцам, они пытаются, выставляя непосильные тарифы и прикрываясь МВФ, за эти 6 месяцев положить еще несколько миллиардов на свои оффшорные счета. Это их "дембельский" аккорд,
      – заявила она.

      Лидер партии также подчеркнула, что объяснения власти причин повышения цен на газ являются лживыми и не имеют ничего общего с предупреждением дефолта.

      "Дефолт Украине не грозит. Это пропагандистская технология, которую людям навязывают", – заявила Юлия Тимошенко.

      Теги: Новости политики Тарифы Тарифы на газ ВО Батьківщина Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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