Подо Львовом задержали диверсанта: участвовавшие женщины предлагали от***дить
Источник:фейсбук "ПУСТОМИТИ ON-LINE"
Неподалеку от Львова поймали российского диверсанта. На месте происшествия работали правоохранители.
Диверсанты расклеивают метки и раскладывают маячки для наведения ракет. Украинцев призывают их уничтожать.
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В Пустомытах поймали диверсанта
Сознательные жители Пустомыт заметили подозрительного мужчину. Его оперативно задержали правоохранители.
Поймали диверсанта. Город Пустомыты, улица Лиснивецкая. Работает полиция!,
– говорится в подписи к видео.
Диверсант рассказал, что родился в Крыму, в городе Феодосия. Сейчас он живет на временно оккупированном полуострове. Задержанному 34 года.
"Местные женщины предлагают его от***дить, пока всю дурь из головы не выбьет. Но то такое", – отметила в фейсбуке местная жительница.
Смотрите видео, как в Пустомытах задержали диверсанта:
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