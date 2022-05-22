Советник главы Офиса Президента объяснил, что ни о каком прекращении огня с Кремлем не может говориться. Об этом Михаил Подоляк рассказал во время интервью изданию.

Если бы Путин имел доступ к адекватной информации, переговоры с Зеленским уже были бы, – Подоляк

Подоляк объяснил, когда возможны переговоры с Россией

Война не прекратится (после тех или иных уступок). Она просто будет приостановлена на время. ...Россияне продолжат наращивать свою военную мощь, аккумулировать человеческие ресурсы, модернизироваться, работать над ошибками, ротировать своих генералов и через некоторое время начнут новое наступление, с новой интенсивностью – еще более кровавое и масштабное,

– объяснил Подоляк.

И назвал "очень странными" призывы Запада срочно прекратить огонь. В частности, в ситуации, когда российские кафиры останутся на территории Юга и Востока Украины.

Российские кафиры должны покинуть Украину, чтобы начались переговоры

Михаил Подоляк пояснил: "Российские войска должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса".

Временное прекращение огня могло сыграть на руку Кремля, ведь Россия уже теперь пытается "зафиксировать какие-то свои военные успехи".

Европейские и американские элиты должны понять: Россию нельзя оставлять на полпути, потому что реваншистские настроения приведут ее к еще большей жестокости... Она должна потерпеть поражение, столь болезненное, насколько это возможно,

– заверил советник главы Офиса Президента.

Кроме того, 19 мая он рассказывал, что Владимир Путин не имеет доступа к адекватной информации о войне в Украине, поэтому не идет на переговоры с Владимиром Зеленским.

"К сожалению, для России, а не для всего мира, этот человек (Путин – 24 канал) не получает всего объема информации, которая могла бы донести до нее, что ситуация в Украине выглядит совсем иным. И в мире целом, и в Украина. Имеет другой вид с точки зрения военных и дипломатических событий, а также с точки зрения рисков, которые есть для России", – сказал Михаил Подоляк.

Отметил, что в Украине ситуация совершенно противоположная – Президент Украины Владимир Зеленский напрямую общается с мировыми лидерами, а также имеет на столе карту боевых действий.

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Кратко о переговорах между Украиной и Россией

17 мая советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны приостановлены .

Подоляк рассказал, что переговоры сложны и зависят от того, как разворачиваются события в Украине. Россия не меняет свои директивы: "Они продолжают активно шантажировать, какие-то позиции публично проговаривают". Советник Ермака объяснил, что после встречи в турецком Стамбуле никакого продвижения в переговорах не произошло.

Следует вспомнить, что на переговорах делегаций в Стамбуле украинская сторона заявила, что Киев передал Москве свои предложения. В частности , Украина соглашалась на гарантии безопасности от третьих стран в обмен на отказ от курса в НАТО. Вопросы временно оккупированных переговоров должны были решить переговоры Зеленского с Путиным. По Крыму – Украина предлагала вести переговоры 10 – 15 лет.

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