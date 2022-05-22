Радник глави Офісу Президента пояснив, що ні про яке припинення вогню з Кремлем не може мовитись. Про це Михайло Подоляк розповів під час інтерв'ю виданню.

Зауважте Якби Путін мав доступ до адекватної інформації, перемовини із Зеленським вже б були, – Подоляк

Подоляк пояснив, коли можливі перемовини з Росією

Війна не припиниться (після тих чи інших поступок). Вона просто буде призупинена на деякий час. ...Росіяни продовжать нарощувати свою військову міць, акумулювати людські ресурси, модернізуватися, працювати над помилками, здійснювати ротацію своїх генералів і через деякий час почнуть новий наступ, з новою інтенсивністю – ще більш кривавий і масштабний,

– пояснив Подоляк.

Та назвав "дуже дивними" заклики Заходу терміново припинити вогонь. Це при тому, що російські окупанти залишаться на території Півдня та Сходу України.

Російські окупанти мають покинути Україну, щоб почались перемовини

Михайло Подоляк пояснив: "Російські війська мають покинути країну, і після цього стане можливим поновлення мирного процесу".

Натомість тимчасове припинення вогню могло зіграти на руку Кремля, адже Росія вже тепер намагається "зафіксувати якісь свої військові успіхи".

Європейські та американські еліти повинні зрозуміти: Росію не можна залишати на півдорозі, тому що реваншистські настрої призведуть її до ще більшої жорстокості... Вона повинна зазнати хворобливої ​​поразки, настільки болючої, наскільки це можливо,

– запевнив радник глави Офісу Президента.

Окрім того, він 19 травня розповідав, що Володимир Путін немає доступу до адекватної інформації про війну в Україні, тому не веде перемовини з Володимиром Зеленським.

"На жаль, для Росії, а не для всього світу, ця людина (Путін – 24 канал) не отримує всього обсягу інформації, яка могла б донести до неї, що ситуація в Україні має зовсім інший вигляд. І у світі цілому, і в Україні. Має інший вигляд з точки зору військових і дипломатичних подій, а також з точки зору ризиків, які є для Росії", – сказав Михайло Подоляк.

Зазначив, що в Україні ситуація абсолютно протилежна – Президент України Володимир Зеленський напряму спілкується зі світовими лідерами, а також має на столі карту бойових дій.

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Коротко про перемовини між Україною та Росією

17 травня радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що мирні переговори між Україною та Росією щодо припинення війни призупинені.

Зокрема радник Єрмака пояснив, що після зустрічі у турецькому Стамбулі ніякого просування у переговорах не відбулося. Подоляк розповів, що перемовини складні й залежать від того, як розгортаються події в Україні. Натомість Росія не міняє свої директиви: "Вони продовжують активно шантажувати, якісь позиції публічно проговорюють".

Варто пригадати, що на перемовинах делегацій в Стамбулі українська сторона заявила, що Київ передав Москві свої пропозиції. Зокрема Україна погоджувалась на гарантії безпеки від третіх країн в обмін на відмову від курсу в НАТО. Питання тимчасово окупованих перемовин мали вирішити переговори Зеленського з Путіним. Щодо Криму – Україна пропонувала вести переговори 10 – 15 років.



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