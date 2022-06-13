Подоляк назвал конкретное количество тяжелого вооружения, которое нужно Украине, чтобы победить Россию

Украина продолжает просить у международных партнеров о предоставлении тяжелого вооружения нашему государству. Михаил Подоляк уже рассказал, сколько его нуждается наше войско, чтобы победить Россию.

Конкретное число советник главы Офиса Президента опубликовал в своем твиттере. Он подчеркнул, что нашему государству нужно несколько тысяч единиц военной техники. Это позволит одолеть Россию.

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Тысячи гаубиц и сотни РСЗО

Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия.

– подчеркнул Подоляк.

В частности, он отметил, что Украина сейчас нуждается в:

1000 гаубиц калибра 155 миллиметров;

300 РСЗО;

500 танков;

2000 единиц бронетехники;

1000 дронов.

Таково своеобразное напоминание от советника главы ОП. А посвящено оно встрече Контактной группы по Украине в Брюсселе, которая состоится 15 июня. Во время нее вопросы помощи нашему государству обсудят десятки министров обороны по всему миру.

Зеленский обсудил вопросы оружия с партнерами

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с международными партнерами . В ходе них глава государства призвал удвоить усилия, чтобы Украина получила гораздо больше современного вооружения. Также он призвал к увеличению финансовой помощи нашего государства.

Угроза ядерного удара все еще существует

Соответствующее предположение было высказано в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI). Его аналитики отметили, что в последнее время в мире увеличивается количество ядерного оружия . Это происходит впервые после завершения холодной войны, когда соответствующий арсенал только сокращался. Растет не только количество оружия, но и риск его применения.

В SIPRI отметили, что в настоящее время ядерным оружием владеют девять государств. Речь идет о США, России, Китае, Франции, Великобритании, Пакистане, Индии, Израиле, а также Северной Корее. Интересно, что в Израиле наличие соответствующего вооружения ни подтверждают, ни опровергают.

В настоящее время 90% всех запасов ядерного оружия хранится в двух государствах мира. Это Россия и США.

Вернемся к вопросу о вооружении Украины. Оно нам очень важно, чтобы мы могли не только эффективно уничтожать врага, но и ускорить завершение войны.

ВСУ уже ликвидировали более 32 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения 32 300 российских захватчиков отправили на тот свет . Эта цифра, озвученная Генштабом, приблизительна. Все потому, что подсчитать реальные потери врага просто невозможно.

Кроме того, растет количество вражеского лома, разбросанного по территории Украины. В частности: 1432 танка, 3492 боевых бронированных машин, 718 артиллерийских систем, 226 РСЗО, 97 единиц ПВО, 2460 автомобилей и автоцистерн, а также 54 единицы спецтехники.

А еще на оснащении врага стало на 213 самолетов, 178 вертолетов, 585 БпЛА оперативно-тактического уровня, 125 крылатых ракет и 13 судов меньше.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба: смотрите видео