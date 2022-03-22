Подоляк объяснил, когда может состояться встреча Зеленского с Путиным

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк убежден, что встреча Зеленского с Путиным необходима. Ведь только она является ключевой в том, чтобы в Украине был мир.

Об этом он написал в своем телеграм-канале. Михаил Подоляк подчеркнул, что любые принципиальные решения будут приниматься только на встрече президентов двух стран.

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Сначала президенты должны получить "дорожную карту"

Он добавил, что в проведении встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина заинтересованы многие страны. Ведь она может прекратить горячую фазу войны.

Она готовится и будет готовиться. У нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать. Много есть стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась,

– подчеркнул он.

Михаил Подоляк добавил, что сначала рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают предварительные документы. И только после этого их передадут руководителям стран. Тогда президенты оценят, "дорожная карта" ли это уже, которую можно обсуждать с глазу на глаз. Только тогда, отметил советник главы ОП, может состояться эта встреча.

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