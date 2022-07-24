Почему Европа так медленно дает Украине оружие: объяснение Подоляка

Михаил Подоляк заявил, что Европа привыкла к определенному ритму жизни. По мнению советника главы ОП, медленная поставка оружия происходит по нескольким причинам.

Соответствующую информацию сообщил Михаил Подоляк. Стоит вспомнить, что больше всего помочь украинским военным пообещала Великобритания из стран Европы.

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Подоляк назвал причины медленных поставок оружия из Европы

Советник главы Офиса Президента объяснил, почему мы так медленно получаем оружие от Европы.

Европа привыкла к определенному ритму жизни. Это консервативные общества, как правило. Они считали невозможным увидеть такую войну, которая была в 1939 – 1945 годах,

– объяснил Подоляк.

Кроме того, советник Андрея Ермака назвал еще ряд причин медленной поставки оружия Украине:

россия долгое время работала над тем, чтобы считаться партнером европейского общества. Вспомнил доктрину Ангелы Меркель о том, что россия – это очень важный член для Евросоюза и именно для Германии в 2008 году эта концепция была принята на вооружение и россия постепенно сближалась с определенным рядом стран ЕС;

европейская бюрократия – это большая проблема. Не проблема войны или сегодняшнего времени – это проблема любой страны, когда нужно согласовать все в большом коллективе – Евросоюзе. Это занимает некоторое время;

нужно принять для себя ключевое решение – стать лидером. Не все европейские политики были готовы быть лидерами, то есть брать на себя такую ответственность, как взял Владимир Зеленский;

международные институции – это были теоретические институции. Они вообще не понимали практически как будет происходить тот или иной процесс и какого типа будет война.

Михаил Подоляк вспомнил, что все считали, что будут гибридные, кибервойны, но не будет стандартной конвенциональной войны, которая уничтожает все подряд – бьет по гражданским кварталам и инфраструктуре, крылатые ракеты прилетают на расстоянии более тысячи километров.

"Все это меняется и оружие будет идти в Украину в объеме, который нужен", – заверил Подоляк.

Также советник Андрея Ермака пояснил, что:

россия годами вкладывала много денег, чтобы финансировать политические партии, общественные движения, медийные проекты;

все это сейчас пытается уменьшить количество оружия или иной помощи, которая идет в Украину или же дискредитировать это все;

это все не сработает.

Кратко об оружии для Украины от Европы

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