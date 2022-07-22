кремль хочет сыграть на страхах Запада: Подоляк о нарративах о "черном рынке" оружия

россияне всеми силами пытаются перебить поставки оружия для ВСУ. Для этого они пытаются посеять сомнение, что оружие используется по назначению, хотя результаты свидетельствуют об обратном.

Мощное оружие наших западных партнеров уже активно работает по позициям российских оккупантов. Они уже начинают паниковать и молятся, чтобы поддержка Украины партнерами уменьшилась, иначе крах ждет их уже в ближайшем будущем. Европол сделал заявление, которое играет им на руку.

Читайте на тему Жду предметной дискуссии с Европолом, – Данилов об упреках в "контрабанде оружия" из Украины

Реакция Подоляка на информацию из Европола

российские оккупанты бросили много ресурсов на то, чтобы разогнать фейк о якобы продаже оружия партнеров на "черном рынке". Сначала над силами врага все смеялись, но неожиданно спикер Европола Яп Оп Ген Оорт решил заявить, что "есть признаки контрабанды оружия из Украины", хотя никаких доказательств или примеров не дал.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уже попросил Европол предоставить информацию о фактах таких случаев, если они ими владеют, а советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что РСЗО и дальнобойная артиллерия партнеров уже создали российским оккупантам много проблем. Их военные склады и логистические центры начали гореть один за другим. Поэтому россияне пытаются дискредитировать ВСУ и посеять сомнение относительно их честности и надежности как партнера.

кремль хочет сыграть на страхах западных обществ, распространяя примитив о "черном рынке". Но реальность совсем другая. Наши защитники мотивированы и быстро учатся. Каждая единица оружия – вес золота. Обеспечен полный контроль и информирование партнеров на всех этапах,

– сообщил Подоляк в своем твиттере.

Смотрите видео по теме – сколько ракет осталось у российских оккупантов: данные от разведки