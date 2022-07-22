Потужна зброя наших західних партнерів вже активно працює по позиціях російських окупантів. Вони вже починають панікувати та моляться на те, щоб підтримка України партнерами зменшилася, інакше крах чекає їх вже в найближчому майбутньому. Європол зробив заяву, яка грає їм на руку.

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Реакція Подоляка на інформацію з Європолу

російські окупанти кинули багато ресурсів на те, щоб розігнати фейк про нібито продаж зброї партнерів на "чорному ринку". Спочатку з потуг ворога всі сміялися, але несподівано речник Європолу Яп Оп Ген Оорт вирішив заявити, що "є ознаки контрабанди зброї з України", хоча жодних доказів чи прикладів не надав.

Секретар РНБО Олексій Данілов вже попросив Європол надати інформацію про факти таких випадків, якщо вони ними володіють, а радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що РСЗВ та далекобійна артилерія партнерів вже створили російським окупантам багато проблем. Їхні військові склади та логістичні центри почали палати один за одним. Через це росіяни намагаються дискредитувати ЗСУ та посіяти сумнів щодо їх чесності та надійності як партнера.

Кремль хоче зіграти на страхах західних суспільств, поширюючи примітив про "чорний ринок". Та реальність зовсім інша. Наші захисники вмотивовані та швидко вчаться. Кожна одиниця зброї – на вагу золота. Забезпечено повний контроль та інформування партнерів на всіх етапах,

– повідомив Подоляк у своєму твітері.

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