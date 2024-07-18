В ОП ответили, какие последствия будет иметь возможное восстановление в Афганистане посольств стран ЕС

По данным СМИ, некоторые европейские страны рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, где сейчас "у власти" движение "Талибан". Не стоит легализировать террористов.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что такие действия продолжают "обнулять" международное право.

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Террористы должны быть изолированы

Как отметил Подоляк, если мир признает организацию террористической, то она вообще не имеет права юридически представлять страну. Ведь это – террористы. Тем более не стоит в таком случае восстанавливать посольства и налаживать связи.

Параллельно Россия в начале июля начала председательствовать в Совбезе ООН. И это произошло, несмотря на полномасштабное вторжение и ежедневные военные преступления. Такие действия обесценивают международное право.

Если мир продолжит признавать Россию членом ООН; если продолжит приглашать представителей нелегитимных структур власти России куда-то; если будет говорить, что талибы – это неплохо, то мировые лидеры должны сказать своим избирателям, что гарантия о безопасности, о будущем, об уровне жизни – это фикция. Ведь в любой момент это может исчезнуть. Потому что они дают возможность террористам формировать свой альянс,

– сказал Подоляк.

Сущность терроризма – это постоянная агрессия и убийства. Такими действиями мир демонстрирует, что готов существовать с концепцией террористического доминирования, которую та же Россия продвигает.