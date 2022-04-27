Подоляк ответил, почему Турция так активно работает над встречей Зеленского с Путиным

27 апреля 2022 , 22:45
Читати новину українською

Турция пытается организовать переговоры Владимира Зеленского и Путина. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему турецкая сторона так заинтересована в этих переговорах.

В эфире единого телемарафона Подоляк рассказал, что Турция очень хочет мира России с Украиной, поскольку занимается безопасностью черноморского региона. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Встреча Зеленского и Путина в Турции: в ОП говорят, что время и контекст еще не определены

Советник главы ОП объяснил, что полномасштабная война, которую Россия ведет в Украине, нанесла вред не только Украине, но и уничтожила все экономические перспективы черноморского региона.

Для Турции, безусловно, чем быстрее закончится война, тем лучше с точки зрения бизнеса, экономики и вообще проливов (проток – 24 канал), за которые отвечает турецкая сторона,
– заявил Михаил Подоляк.

Вероятная встреча Путина и Зеленского: что известно

  • Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов ко встрече с Путиным.
  • Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тоже говорил, что чем быстрее Путин согласится на встречу с Владимиром Зеленским, тем больше шансов закончить войну. Впрочем, у Кремля нет четкой позиции по поводу встречи двух президентов.
  • На днях Владимир Зеленский четко подчеркнул, что если россияне уничтожат "Азовсталь" или организуют псевдореферендум на временно оккупированных территориях, Украина выйдет из переговоров.
  • Недавно министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на днях, вероятно, удастся организовать встречу Путина и Зеленского в Турции. По крайней мере, турецкая сторона очень на это надеется.

Анализ мирных переговоров в Стамбуле: смотрите видео

 