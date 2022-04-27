Подоляк ответил, почему Турция так активно работает над встречей Зеленского с Путиным
Турция пытается организовать переговоры Владимира Зеленского и Путина. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему турецкая сторона так заинтересована в этих переговорах.
В эфире единого телемарафона Подоляк рассказал, что Турция очень хочет мира России с Украиной, поскольку занимается безопасностью черноморского региона. Об этом сообщает 24 канал.
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Советник главы ОП объяснил, что полномасштабная война, которую Россия ведет в Украине, нанесла вред не только Украине, но и уничтожила все экономические перспективы черноморского региона.
Для Турции, безусловно, чем быстрее закончится война, тем лучше с точки зрения бизнеса, экономики и вообще проливов (проток – 24 канал), за которые отвечает турецкая сторона,
– заявил Михаил Подоляк.
Вероятная встреча Путина и Зеленского: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов ко встрече с Путиным.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тоже говорил, что чем быстрее Путин согласится на встречу с Владимиром Зеленским, тем больше шансов закончить войну. Впрочем, у Кремля нет четкой позиции по поводу встречи двух президентов.
- На днях Владимир Зеленский четко подчеркнул, что если россияне уничтожат "Азовсталь" или организуют псевдореферендум на временно оккупированных территориях, Украина выйдет из переговоров.
- Недавно министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на днях, вероятно, удастся организовать встречу Путина и Зеленского в Турции. По крайней мере, турецкая сторона очень на это надеется.
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