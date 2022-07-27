Люди в халатах уже идут, – ОП о призывах предателя из Крыма к более широкой "географии спецоперации"

Предатели из оккупированного Крыма призвали к "расширению спецоперации". Размышляй о захвате Одессы и Николаева. В ОП ответили, что в оккупантов уже полное отсутствие связи с реальностью.

С абсурдными заявлениями о "расширении" выступил "глава" так называемого "парламента" Крыма Владимир Константин. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что предатель открыто призывает разрушить еще несколько украинских городов.

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Утраченный контакт с внешним миром

Подоляк отметил, что нужно называть вещи своими именами. Пока напуганные россияне ищут пути отступления из Херсона, еще не пойманный и не осужденный коллаборант костянтинов призывает москву расширить географию спецоперации на Николаев и Одессу.

Предатель открыто призывает стереть с земли несколько крупных украинских городов. В этом состоит особенный цинизм.

Налицо полная потеря связи с реальностью, отказ от контакта с внешним миром и беспробудное погружение в информационный пузырь Z-пропаганды,

– констатировал советник.

Однако Подоляк добавил, что константинова приведут в сознание, путем длительного ознакомления с сотнями томов личного уголовного производства по статье "государственная измена".

В заключение чиновник добавил, что люди в халатах и мантиях уже на пути к предателю.

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