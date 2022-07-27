Із абсурдними заявами про "розширення" виступив "глава" так званого "парламенту" Криму володимир констянтинов. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що зрадник відкрито закликає зруйнувати ще кілька українських міст.

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Втрачений контакт із зовнішнім світом

Подоляк зазначив, що треба називати речі своїми іменами. Поки нажахані росіяни шукають шляхи відступу з Херсона, ще не спійманий і не засуджений колаборант костянтинов закликає москву розширити "географію спецоперації" на Миколаїв та Одесу.

Зрадник відкрито закликає стерти з землі кілька великих українських міст. У цьому полягає особливий цинізм.

В наявності повна втрата зв'язку з реальністю, відмова від контакту із зовнішнім світом і безпробудне занурення в інформаційний міхур Z-пропаганди,

– констатував радник.

Однак Подоляк додав, що констянтинова приведуть до тями, шляхом тривалого ознайомлення з сотнями томів особистого кримінального провадження за статтею "державна зрада".

Насамкінець чиновник додав, що люди в халатах та мантіях вже в дорозі до зрадника.

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