Затихание или активные боевые действия: Подоляк предположил, как будет продолжаться война в зимний период

В зимний период проводить военные действия значительно сложнее из-за неблагоприятных погодных условий. Впрочем, вряд ли этой зимой будет затишье боевых действий на фронте.

Да, наша страна уже воевала при таких условиях в феврале – марте этого года. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Обратите внимание Украина наступает на нескольких направлениях, а россияне визжат, как щенки, – Ступак

Война не утихнет зимой

По его словам, для определенных обществ есть такое понятие, как "воевать в комфорте". Однако это не касается того типа войны, который мы имеем сегодня.

Для того типа интенсивности, который мы сегодня видим, нет никаких шансов остановить ее (войну – 24 канал) на время,

– объяснил советник главы ОП.

Он также отметил, что для Украины прекращение войны на время абсолютно невыгодно. Поскольку страна-агрессор сможет использовать эту паузу для того, чтобы "мобилизовать еще определенное количество зэков".

"То есть получат еще определенное количество живой силы, которая им не нужна, но это же живая сила, у которой будет автомат и будет находиться на поле боя", – отметил Подоляк.

За это время россия также сможет отремонтировать еще какое-то количество расконсервированной техники. Это не будет создавать большой опасности для Украины, но все равно будет увеличивать количество потерь, которые наша страна будет нести.

Я думаю, что не будет никакой остановки. Кульминация войны – это несколько странное понятие на 197-й день. Для меня каждый день – это кульминация. Каждый день войны решает какие-то тактические или стратегические вопросы,

– рассказал советник главы ОП.

По его мнению, ключевое сегодня – наступление Вооруженных Сил Украины, которое продолжается по всем направлениям, а также интенсификация обстрелов логистики врага.

Полный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео

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