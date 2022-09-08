Затихание или активные боевые действия: Подоляк предположил, как будет продолжаться война в зимний период
В зимний период проводить военные действия значительно сложнее из-за неблагоприятных погодных условий. Впрочем, вряд ли этой зимой будет затишье боевых действий на фронте.
Да, наша страна уже воевала при таких условиях в феврале – марте этого года. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Обратите внимание Украина наступает на нескольких направлениях, а россияне визжат, как щенки, – Ступак
Война не утихнет зимой
По его словам, для определенных обществ есть такое понятие, как "воевать в комфорте". Однако это не касается того типа войны, который мы имеем сегодня.
Для того типа интенсивности, который мы сегодня видим, нет никаких шансов остановить ее (войну – 24 канал) на время,
– объяснил советник главы ОП.
Он также отметил, что для Украины прекращение войны на время абсолютно невыгодно. Поскольку страна-агрессор сможет использовать эту паузу для того, чтобы "мобилизовать еще определенное количество зэков".
"То есть получат еще определенное количество живой силы, которая им не нужна, но это же живая сила, у которой будет автомат и будет находиться на поле боя", – отметил Подоляк.
За это время россия также сможет отремонтировать еще какое-то количество расконсервированной техники. Это не будет создавать большой опасности для Украины, но все равно будет увеличивать количество потерь, которые наша страна будет нести.
Я думаю, что не будет никакой остановки. Кульминация войны – это несколько странное понятие на 197-й день. Для меня каждый день – это кульминация. Каждый день войны решает какие-то тактические или стратегические вопросы,
– рассказал советник главы ОП.
По его мнению, ключевое сегодня – наступление Вооруженных Сил Украины, которое продолжается по всем направлениям, а также интенсификация обстрелов логистики врага.
Полный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- Контрнаступление украинской армии продолжается по всем направлениям. Так, наши защитники освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. Они полностью очистили от русских войск город Балаклея.
- Также в Харьковской области освободили населенный пункт Байрак. В Генштабе заявили, что удалось освободить более 20 населенных пунктов, а общая площадь возвращенной территории – 700 квадратных километров.
- В оккупированном городе Токмак на Запорожье 8 сентября в очередной раз случился "хлопок". В сети сообщают, что было 2 точных ракетных удара.