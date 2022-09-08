Так, наша країна вже воювала за таких умов у лютому – березні цього року. Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Війна не затихне взимку

За його словами, для певних суспільств є таке поняття, як "воювати в комфорті". Однак це не стосується того типу війни, який ми маємо сьогодні.

Для того типу інтенсивності, який ми сьогодні бачимо, немає жодних шансів зупинити її (війну – 24 канал) на певний час,

– пояснив радник глави ОП.

Він також зауважив, що для України припинення війни на деякий час абсолютно невигідно. Оскільки країна-агресорка зможе використати цю паузу для того, щоб "мобілізувати ще певну кількість зеків".

"Тобто отримають ще певну кількість живої сили, яка їм не потрібна, але ж це таки жива сила, яка матиме автомат і перебуватиме на полі бою", – зазначив Подоляк.

За цей час росія також зможе відремонтувати ще якусь кількість техніки, яка розконсервує. Це не створюватиме великої небезпеки для України, але все одно збільшуватиме кількість втрат, які наша країна буде зазнавати.

Я думаю, що не буде ніякої зупинки. Кульмінація війни – це таке трохи дивне поняття на 197-й день. Для мене кожен день – це кульмінація. Кожен день війни вирішує якісь тактичні чи стратегічні питання,

– розповів радник глави ОП.

На його думку, ключове сьогодні – наступ Збройних Сил України, який триває по всіх напрямках, а також інтенсифікація обстрілів логістики ворога.

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