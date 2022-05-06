Подоляк пригрозил России из-за планов провести "парад пленных" в Мариуполе

Российские оккупанты планируют провести 9 мая в оккупированном Мариуполе "парад пленных". На это уже отреагировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что почти 8 лет назад оккупанты уже делали подобное. Тогда, отметил Михаил Подоляк, "парад пленных" прошел в Донецке 24 августа 2014 года.

Читайте также И после 9 мая война будет продолжаться, – Денисенко

Кремль хочет повторить "спектакль"

В 2014 году, в День Независимости Украины, 50 бойцов ВСУ провели по улицам Донецка. Тогда оккупанты с огромным удовольствием забрасывали их мусором, оскорбляли. И то же российские захватчики планируют повторить 9 мая, но уже в Мариуполе.

В то же время, добавил Михаил Подоляк, кроме настоящих военнопленных на улицы города выведут гражданских, переодетых в форму. Таким образом кремлевские ставленники покажут тот же "спектакль", но в новой локации и с новыми лицами.

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что такие действия со стороны страны-агрессора – насмешка над Женевской конвенцией. В Украине, добавил он, будут фиксировать каждого, кто будет унижать или пытать наших пленных.

Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркивать. У этих преступлений не будет срока давности,

– подчеркнул Подоляк.

"Парад" в Донецке и Луганске Россия провести не сможет

Почему оккупанты так упорно стремятся провести "парад" 9 мая в Мариуполе? А потому, что это будет хотя бы какой-то победой в эту сакральную для страны-агрессора дату. Ибо ни в Донецке, ни в Луганске сделать это не удастся.

О невозможности провести парад Победы в Донецке и Луганске сообщил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. В то же время он добавил, что из-за этого не стоит беспокоиться.

Все-таки вскоре, убеждают пропагандистские СМИ, такая возможность будет. Хотя все отлично понимают, что этими словами просто пытаются завуалировать провал "спецоперации" в Украине. Напомним, что сначала оккупанты стремились захватить нашу страну за 72 часа, а затем хотя бы пройтись "парадом" по Луганску и Донецку. Не получилось ни то, ни другое.

Достойно внимания – Из Мариуполя удалось вывезти еще почти пол тысячи человек: смотрите видео