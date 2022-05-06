Він наголосив, що майже 8 років тому окупанти вже робили подібне. Тоді, зазначив Михайло Подоляк, "парад полонених" пройшов у Донецьку 24 серпня 2014 року.

Читайте також І після 9 травня війна буде продовжуватись, – Денисенко

Кремль хоче повторити "виставу"

У 2014 році, у День Незалежності України, 50 бійців ЗСУ провели вулицями Донецька. Їх тоді окупанти з величезним задоволенням закидували сміттям, ображали. І те саме російські загарбники планують повторити 9 травня, але вже у Маріуполі.

Водночас, додав Михайло Подоляк, крім справжніх військовополонених на вулиці міста виведуть цивільних, переодягнених у форму. Таким чином кремлівські ставленики покажуть ту ж саму "виставу", але в новій локації та з новими обличчями.

Радник глави Офісу Президента підкреслив, що такі дії з боку країни-агресорки – насміхання з Женевської конвенції. В Україні, додав він, фіксуватимуть кожного, хто принижуватиме або катуватиме наших полонених.

Зараз Книга катів оновлюється, але одного дня імена з неї почнуть викреслювати. Ці злочини не матимуть строку давності,

– наголосив Подоляк.

"Парад" у Донецьку та Луганську Росія провести не зможе

Чому окупанти так затято прагнуть провести "парад" 9 травня у Маріуполі? А тому, що це буде бодай якоюсь перемогою у цю сакральну для країни-агресорки дату. Бо ані в Донецьку, ані в Луганську зробити не вдасться.

Про неможливість провести "парад Перемоги" у Донецьку та Луганську повідомив перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Водночас він додав, що через це не варто хвилюватися.

Усе ж незабаром, переконують пропагандистські ЗМІ, така можливість буде. Хоча всі чудово розуміють, що цими словами просто намагаються завуалювати провал "спецоперації" в Україні. Нагадаємо, що спочатку нашу країну окупанти прагнули захопити за 72 години, а потім бодай пройтися "парадом" по Луганську та Донецьку. Не вийшло ані те, ані друге.

Варте уваги – З Маріуполя вдалося вивезти ще майже пів тисячі людей: дивіться відео