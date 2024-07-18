У Зеленского прокомментировали отход из Урожайного

Все решения по отступлению или атакам на позиции врага принимают военные. Их действия являются правильными.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что решение об отступлении или атаках на позиции врага принимают в Генштабе и далее вниз по вертикали. Военные правы в своих решениях.

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Чего не хватает на фронте

Как отметил Подоляк, военные четко знают ситуацию, учитывая объем оружия, которое Украина получает от международных партнеров.

Одной из основных задач является то, чтобы Украине удалось дозакрыть небо над линией фронта. Россия имеет значительное количество самолетов, которые запускают около 5 – 6 тысяч управляемых авиабомб ежемесячно. К этому стоит добавить артиллерию, дроны и другое оружие.

Надо дозакрыть небо над линией фронта. Потому что там Россия имеет тотальное преимущество. Если не убрать российские самолеты, то сложно рассчитывать на эффективные наступательные операции,

– сказал Подоляк.

Решить проблему с российской тактической авиацией помогут истребители F-16. Однако стоит понимать, что 5-10-15 единиц этих самолетов не помогут существенно повлиять на ситуацию на линии фронта. Нужное количество – около 130.

Тогда оккупантам будет хуже с точки зрения уничтоженных ресурсов или мобилизованных. Хотелось бы, чтобы решение о передаче того или иного оружия принимали быстрее. Как только на фронте будут изменения, связанные с использованием существенного количества тактической авиации, тогда будем говорить о других результатах каждый день,

– сказал Подоляк.