"Путин разозлил Китай": в ОП сказали, чем Кремль взбесил Пекин

Китай продолжает сотрудничать с Россией. Но определенные действия диктатора Владимира Путина там вызывают раздражение.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что сотрудничество России и Китая продолжается. В частности взаимодействие идет и в сфере дроностроения.

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Плохо, что Запад в этой ситуации не является последовательным. Он осуждает помощь, которую Китай предоставляет стране-агрессору. Но зато сами западные компании иногда сотрудничают с Россией.

На Западе говорят, что есть сотрудничество Китая и России. А почему его может не быть? Какие есть негативные последствия для Китая? Вот сегодня КНДР, несмотря на запреты и даже резолюции ООН, передала России 5 миллионов снарядов. Какое наказание получила КНДР? Никакого. Так почему кто-то должен отказываться от такого спекулятивного рынка?

– сказал Подоляк.

Это касается и других государств. В частности ОАЭ, Турции и т.п. Они не хотят отказываться от спекулятивного рынка, где могут получить сниженные цены на сырье, продавать собственные товары и т.п. При этом некоторые европейские страны также продолжают сотрудничать с Россией. Чтобы этого не происходило, должны быть серьезные наказания для такой деятельности.

Почему Россия разозлила Китай

Как отметил Подоляк, некоторые действия Путина действительно раздражают Китай. Сейчас российский диктатор игнорирует так называемые "миротворческие инициативы", которые выражает Пекин. Там предлагают прекратить огонь. А Путин фактически предлагает, чтобы это односторонне сделала Украина – и только тогда, возможно, будут переговоры. Это действительно неадекватная позиция

Ситуативно война полностью устраивает Китай, потому что дает возможность перераспределить политические, экономические влияния и увеличить свое влияние. Но длинная и высокоинтенсивная война не устраивает Китай, потому что влияет на его репутацию. Если он такой мощный, то почему не может повлиять на страну, которая полностью зависит от него,

– отметил Подоляк.