Задержание кадыровцев положительно повлияет на обмен пленными, – ОП

Силы обороны Украины захватили в плен кадыровцев в Курской области. Есть надежда, что это положительно повлияет на обмены с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что задержание кадыровцев и российских срочников должно было бы ускорить обменные процессы с Россией.

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Будет больше возможностей

Как отметил Подоляк, Россия имеет определенные триггеры, за которые продолжает держаться и спекулировать на этом. Именно поэтому есть определенные трудности с обменами. Россия достаточно инертно их проводит. Она не заинтересована в том, чтобы возвращать собственных граждан.

Несмотря на это, в России есть определенные социальные категории, которые важнее контрактников. К ним относятся, в частности, и кадыровцы.

Вы справедливо замечаете, что задержание кадыровцев или российских срочников поможет, на мой взгляд, ускорить обменные процессы. Это позволит более радикально подходить к тому, кто на кого будет меняться. И разблокирует обменные процессы, которые Россия так инертно проводит,

– отметил Подоляк.