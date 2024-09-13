Что она несет? – Подоляк разнес скандальный фильм о россиянах на войне

Фильм о "русских на войне" буквально восхваляет нелюдей, которые занимаются геноцидом. Трудно поверить, что канадская организация TVO профинансировала этот продукт российской пропаганды.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что авторы этой ленты толерантно относятся к российским убийцам. Это – возмутительно.

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Что известно об этом фильме

Как отметил Подоляк, режиссер этого фильма наговорила много бреда. Там делают все возможное, чтобы показать российских оккупантов в положительном контексте. И сознательно избегают того, что эти захватчики продолжают убивать украинцев.

Послушайте, что эта Трофимова несет. Говорит, что "там хорошие пацаны; такие сердечные; что они вообще не заслуживают, чтобы на них обижались. Там вообще нет никакого геноцида. Они очень осторожно себя ведут". Агрессор приходит убивать человека. И они наслаждаются этим. Это же человечный агрессор! Он будет отрезать человеку голову. Но какие же он анекдоты рассказывает!

– заметил Подоляк.

Нельзя толерантно подходить к убийцам и стране-агрессору в целом. Авторы этого фильма и различные другие персонажи часто продвигают мнение, что все это война Путина. Видимо, именно российский диктатор запускал ракеты по центру Полтавы или по центру Львова.

Только Путин воюет? И около миллиона санитарных потерь в этой войне с российской стороны. Это же все дети Путина. Ну, я правильно понимаю? Или сам Путин в реинкарнациях миллионов личностей. Это так выглядит,

– сказал Подоляк.

Разочаровывает и то, что этот фильм, из которого просто вываливается российская пропаганда, профинансировали представители канадской организации. А на Венецианском фестивале показали ленту об этих людоедах.

Обратите внимание! После волны возмущений канадская организация TVO решила не показывать фильм о "русских на войне". Ранее они выделили 340 тысяч долларов на производство этого фильма. Также ленту показали на Венецианском фестивале и планировали показать в Торонто.