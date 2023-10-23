Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что активизация оккупантов на фронте вполне ожидаемая. Кремль хочет воплотить в жизнь замысел, у которого есть три составляющие.
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Почему оккупанты активизировались на фронте
Как объяснил Подоляк, в России сложилась парадоксальная ситуация. Кремлю абсолютно все равно, сколько жизней собственных граждан они пол, чтобы продвинуться на 100 метров на фронте. У них есть мобилизационный ресурс, который там усиленно используют.
У них есть определенный мобилизационный ресурс, который не жалеют. Это не повлечет за собой протесты в России ни среди жен, ни среди родителей, ни среди родственников. Феноменальный момент. В 21 веке Россия демонстрирует абсолютное безразличие к жизням собственных граждан. При этом там же начинаются конфликтные процессы между иммигрантами, которых много, и местными, которых все меньше,
– рассказал Подоляк.
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Россия пытается доказать на фоне других беспорядков, которые постепенно разгораются в мире, что у них еще есть определенные ресурсы. Они будут пытаться повлиять на международное сообщество, чтобы там склонялись к заморозке войны в Украине.
На фоне всеобщего беспорядка, который постепенно разгорается по всему миру, Россия демонстрирует, что у них нельзя будет выиграть. Они тоже не победят. Но готовы идти вперед и убивать людей. Поэтому они будут призывать идти на перемирие,
– заметил Подоляк.
Также России необходимо продемонстрировать хоть какие успехи на фронте, чтобы поднять моральный дух собственного населения. Им годами рассказывали, что "Россия – самая мощная в мире". Но уже прошло более 600 дней полномасштабной войны, а они до сих пор не смогли решить свои стратегические задачи.
Еще одна важная составляющая – отвлечь ресурсы Вооруженных Сил Украины от приоритетных направлений. Захватчики пытаются создать ситуацию, при которой нужно будет привлечь резервы на Авдеевское, Купянское направления и т.д.
Ситуация на фронте: коротко
- Россия на протяжении нескольких недель пытается наступать на Авдеевском направлении. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что обстрелы города не прекращаются ни днем, ни ночью.
- В то же время украинские военные достигли успехов под Бахмутом. Есть положительные новости на восток от Клещеевки и на восток от Андреевки.
- По состоянию на 23 октября украинские военные уничтожили 294 700 оккупантов. Также Россия потеряла 5 093 танка, 9 653 боевые бронированные машины, 7 057 артиллерийских систем, 825 РСЗО и т.д.