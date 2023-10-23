Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что активизация оккупантов на фронте вполне ожидаемая. Кремль хочет воплотить в жизнь замысел, у которого есть три составляющие.

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Почему оккупанты активизировались на фронте

Как объяснил Подоляк, в России сложилась парадоксальная ситуация. Кремлю абсолютно все равно, сколько жизней собственных граждан они пол, чтобы продвинуться на 100 метров на фронте. У них есть мобилизационный ресурс, который там усиленно используют.

У них есть определенный мобилизационный ресурс, который не жалеют. Это не повлечет за собой протесты в России ни среди жен, ни среди родителей, ни среди родственников. Феноменальный момент. В 21 веке Россия демонстрирует абсолютное безразличие к жизням собственных граждан. При этом там же начинаются конфликтные процессы между иммигрантами, которых много, и местными, которых все меньше,

– рассказал Подоляк.

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Россия пытается доказать на фоне других беспорядков, которые постепенно разгораются в мире, что у них еще есть определенные ресурсы. Они будут пытаться повлиять на международное сообщество, чтобы там склонялись к заморозке войны в Украине.

На фоне всеобщего беспорядка, который постепенно разгорается по всему миру, Россия демонстрирует, что у них нельзя будет выиграть. Они тоже не победят. Но готовы идти вперед и убивать людей. Поэтому они будут призывать идти на перемирие,

– заметил Подоляк.

Также России необходимо продемонстрировать хоть какие успехи на фронте, чтобы поднять моральный дух собственного населения. Им годами рассказывали, что "Россия – самая мощная в мире". Но уже прошло более 600 дней полномасштабной войны, а они до сих пор не смогли решить свои стратегические задачи.

Еще одна важная составляющая – отвлечь ресурсы Вооруженных Сил Украины от приоритетных направлений. Захватчики пытаются создать ситуацию, при которой нужно будет привлечь резервы на Авдеевское, Купянское направления и т.д.

Ситуация на фронте: коротко